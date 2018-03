« Le Royaume-Uni peut compter sur l’appui sans réserve du Canada », assure Justin Trudeau

Tweet on Twitter

« Le Royaume-Uni peut compter sur l’appui sans réserve du Canada dans le cadre des efforts visant à exiger de la Russie qu’elle rende des comptes par rapport à ces gestes inacceptables et illégaux », a déclaré jeudi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, à la suite de l’empoisonnement d’un ex-espion russe en Angleterre. Londres, Berlin, Paris et Washington ont estimé jeudi que la responsabilité russe était la seule explication « plausible » à l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et demandé à Moscou de fournir toutes les informations sur le programme chimique Novitchok.

« L’engagement du Canada envers le Royaume-Uni est inébranlable », a réagi à son tour Justin Trudeau, qui précise que le Canada a déjà offert son aide « depuis cet attentat ». Les ministres canadiens des Affaires étrangères, de la Défense nationale, de la Sécurité publique et de la Protection civile ont nomment dialogué avec leurs homologues britanniques.

« Nous travaillerons de près avec le Royaume-Uni et nos partenaires internationaux ainsi qu’au sein d’institutions internationales pour régler cette situation très grave. »

Source: Belga