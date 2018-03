Une personne a été heurtée par un train en gare de Bruxelles-Central jeudi peu avant 21h00, annonce la SNCB. Trois voies sur six ne sont momentanément pas exploitables, ajoute le porte-parole de la compagnie ferroviaire. Il s’agit des voies 2, 3 et 4. Le train impliqué devait relier la gare de Bruxelles-Midi à Ottignies. Deux autres trains ont été bloqués et doivent revenir à leur gare d’origine, respectivement à Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord.

Source: Belga