Deux personnes sont décédées dans le crash d’un avion de combat américain, un Boeing F/A-18E/F Super Hornet, dans les environs de Key West en Floride, indique jeudi la marine américaine sur Twitter. Le pilote effectuait un vol d’entraînement et s’apprêtait à atterrir avant que l’appareil ne tombe en mer. La cause de l’accident n’est pas encore connue. Les deux membres d’équipage, un pilote et un officier, ont utilisé leur siège éjectable mais ont été retrouvés morts.

Source: Belga