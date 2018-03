Europa League – La Lazio, avec Jordan Lukaku, décroche son billet pour les quarts de finale

La Lazio a validé sa qualification pour les quarts de finale de l’Europa League jeudi soir après sa victoire 0-2 au Dynamo Kiev lors du match retour des huitièmes de finale. Sur le banc au coup d’envoi, Jordan Lukaku a joué les 20 dernières minutes de la partie. Dans l’obligation de gagner après le 2-2 du match aller, la Lazio se montrait très entreprenante. Les Romains tentaient souvent leur chance (16 tirs à 8) mais ne faisaient trembler que par deux fois les filets. Sur un corner de Luiz Alberto, Lucas Leiva profitait d’une sortie loupée de Boyko, le portier ukrainien, pour ouvrir le score (26e). En fin de match, Stefan de Vrij doublait la mise (83e) pour le club romain qui avance en quarts de finale.

Marseille s’est également qualifié pour les quarts de finale grâce à son succès 1-2 à Bilbao. Payet sur penalty (38e) et Ocampos (52e) avaient lancé l’OM, déjà victorieux à l’aller (3-1), vers la victoire tandis qu Bilbao réduisait la marque via Williams (74e).

Pour sa première participation à une compétition européenne, Leipzig poursuit son aventure. Vainqueurs 2-1 au match aller face au Zenit Saint-Pétersbourg, les Allemands ont partagé l’enjeu 1-1 en terres russes. Augustin avait ouvert le score (23e) avant que Druissi n’égalise peu avant le repos (45e+1).

Plus tôt dans la journée, l’Atlético Madrid s’était imposé 1-5 au Lokomotiv Moscou pour valider sa qualification pour les quarts de finale. La rencontre entre Plzen et le Sporting Lisbonne, commencée à 19h00, se poursuit en prolongation.

Source: Belga