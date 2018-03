Donald Trump se vante de son ignorance face à Justin Trudeau

Le président américain Donald Trump s’est vanté d’avoir affirmé au Premier ministre canadien Justin Trudeau que Washington affichait un déficit commercial avec Ottawa alors qu’il n’en avait « aucune idée », a rapporté jeudi le Washington Post. S’exprimant dans une soirée de levée de fonds mercredi soir dans le Missouri, M. Trump a raconté cette anecdote, dont le journal dit avoir obtenu un enregistrement audio. « Trudeau est venu me voir. C’est un bon gars, Justin. Il a dit +non, non, nous n’avons pas de déficit commercial avec vous, nous n’en avons aucun+ », a raconté le président en imitant le Premier ministre canadien, selon la retranscription du Washington Post. « J’ai dit +Faux, Justin, vous en avez un+. Je ne savais même pas… Je n’en avais aucune idée. J’ai simplement dit +vous avez tort+ », a poursuivi M. Trump. « Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tellement stupides… Et je pensais qu’ils étaient malins ». « J’ai dit +eh bien dans ce cas, mon sentiment est différent (…) mais je n’y crois pas+ », a ajouté le président, affirmant avoir alors « envoyé un de nos gars, son gars, mon gars, ils sont sortis et j’ai dit +vérifiez parce que je n’arrive pas à y croire+ ». Il est revenu sur le sujet jeudi matin en tweetant: « Nous avons bien un Déficit Commercial avec le Canada comme nous en avons avec presque tous les pays (certains sont énormes) ».

D’après les statistiques américaines, les Etats-Unis présentaient un excédent commercial (biens et services) avec le Canada de 12,5 milliards de dollars en 2016, pour 627,8 milliards de dollars d’échanges.

