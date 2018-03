Controverse aux Etats-Unis autour d’un bisou volé par Katy Perry

La star de la pop Katy Perry, rendue célèbre par son ode aux baisers « I Kissed a Girl », est prise dans une controverse pour avoir embrassé abruptement le candidat d’un concours de chant télévisé aux Etats-Unis. La diffusion de la première émission de la nouvelle saison de « American Idol » sur la chaîne ABC, enregistrée à l’automne, a commencé dimanche. On y voit notamment Benjamin Glaze, alors âgé de 19 ans, auditionné par le jury, composé de Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan.

Avant que ce garçon de l’Oklahoma n’entame sa chanson, le jury lui demande, en référence au tube de Katy Perry sorti en 2008, s’il a déjà embrassé une fille. Benjamin Glaze répond en souriant, « Non, je n’ai jamais eu de petite amie ».

C’est alors que Katy Perry, 33 ans, lui demande de s’approcher de la table du jury et, avec un humour typique de ce genre d’émissions, lui tend la joue pour qu’il l’embrasse, avant de lui coller par surprise un bisou sur la bouche. Le jeune homme garde le sourire mais paraît troublé, et livre ensuite une prestation médiocre.

Interrogé par le New York Times, Benjamin Glaze a expliqué avoir été « mal à l’aise ».

« Est-ce que je l’aurais fait si elle m’avait dit, ‘Veux-tu m’embrasser?’ Non, j’aurais dit non », a-t-il déclaré. « J’ai été élévé dans une famille conservatrice et j’ai été immédiatement mal à l’aise. Je voulais que mon premier baiser soit spécial ».

Certains – dont les membres du jury – estimaient que Benjamin Glaze était verni d’avoir été embrassé par Katy Perry.

Mais sur Twitter, l’affaire faisait débat. « Réclamer un baiser d’un candidat, c’est du harcèlement sexuel », s’indignait un internaute. Benjamin Glaze lui a semblé vouloir stopper la polémique. « Je ne pense pas avoir été harcelé sexuellement par Katy Perry », a-t-il déclaré mercredi sur Facebook. « Mon principal objectif est de toucher les gens par la musique et de ne pas causer de dispute ou de colère contre quiconque ou concernant quelque situation que ce soit ».

source: Belga