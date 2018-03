ATP Indian Wells: Federer signe une 15e victoire de rang et retrouvera Chung en quarts

Deux mois après un premier duel écourté, le N.1 mondial Roger Federer va retrouver le prodige sud-coréen Chung Hyeon jeudi en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Même le violent vent du désert californien ne perturbe pas Roger Federer: le Suisse, toujours invaincu en 2018, a maîtrisé en deux sets 7-5, 6-4 sans grandes difficultés le Français Jérémy Chardy, 100e mondial.

A 36 ans, celui qui est redevenu N.1 mondial le mois dernier après son sacre à Rotterdam, réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière et peut égaler en cas de qualification pour les demi-finales sa flamboyante saison 2006 débutée par seize victoires de suite. Il lui faudra battre Chung qui a lui été encore plus expéditif, 6-1, 6-3, face à l’Uruguayen Pablo Cuevas, 34e mondial.

Présenté comme l’un des futurs cadors du circuit, le Sud-Coréen, 26e mondial à 21 ans, a déjà affronté le Bâlois. « Je vais juste essayer de prendre du plaisir », a espéré le Sud-Coréen, qui avait dû abandonner contre Federer à Melbourne Park, handicapé par de douloureuses ampoules sous les pieds.

De son côté, l’Argentin Juan Martin del Potro a été chahuté par son compatriote Leonardo Mayer, 47e au classement ATP, avant de décrocher son billet pour les quarts de finale. Le 8e mondial s’est imposé 3-6, 7-6 (7/2), 6-3 après deux heures et 30 minutes de jeu. En quarts de finale, « Del Po », finaliste de l’épreuve en 2013, sera opposé à l’Allemand Philipp Kohlschreiber (N.37), vainqueur du Français Pierre-Hugues Herbert (N.93) 6-4, 7-6 (7/1).

Le Canadien Milos Raonic, finaliste de l’édition 2016, a profité du forfait du Chypriote Marcos Baghdatis en raison de problèmes gastriques. Raonic défiera pour une place dans le dernier carré l’Américain Sam Querrey (ATP 21), vainqueur de l’Espagnol Feliciano Lopez 6-3, 6-4.

Le dernier quart opposera le jeune Croate Borna Coric, 21 ans et 49e mondial, au Sud-Africain Kevin Anderson, 9e mondial et vainqueur du tournoi de New York plus tôt dans la saison.

