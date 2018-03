L’artiste brésilienne Marina Amaral a colorisé des clichés de Czesława Kwoka, 14 ans, décédée en 1943 à Auschwitz. Des milliers d’internautes ont ainsi découvert le destin tragique de cette adolescente polonaise.

Ce lundi 12 mars, le mémorial d’Auschwitz a rendu hommage à Czesława Kwoka. Il y a exactement 75 ans, cette adolescente polonaise de 14 ans est décédée au camp d’ Auschwitz, suite à une injection de phénol dans le cœur.

12 marca 1943 | Dosercowym zastrzykiem fenolu została zabita w #Auschwitz 14-letnia Polka Czesława Kwoka (nr 26947), deportowana przez Niemców z Zamojszczyzny w grudniu 1942 r. w ramach planu tworzenia 'przestrzeni życiowej' na wschodzie. 1/4 pic.twitter.com/Ml0Tgfo8hF — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 12, 2018

Arrivée au camp en décembre 1942

A l’occasion des 75 ans de sa mort et pour ne jamais oublier les atrocités commises à Auschwitz, le mémorial a publié sur Twitter trois clichés de Czesława Kwoka et a raconté son histoire. « Czesława Kwoka est née le 15 août 1928 dans un village de la région de Zamość. Elle est arrivée à Auschwitz le 13 décembre 1942 avec 318 autres femmes. Sa mère Katarzyna a aussi été déportée et elle est décédée le 18 février 1943 ».

Czesława Kwoka urodziła się 15 sierpnia 1928 r. w Wólce Złojeckiej, wsi w powiecie zamojskim. Do #Auschwitz dotarła 13 grudnia 1942 r. w transporcie 318 kobiet. Deportowano także jej matkę, Marię Katarzynę. Oznaczono ją numerem 26949. Zginęła ona w obozie 18 lutego 1943. 3/4 pic.twitter.com/b3BcOwAK2L — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 12, 2018

Sur les clichés, l’adolescente présente des marques de coups. Le mémorial explique que selon le témoignage d’un rescapé du camp, la fille avait été battue par un garde juste avant que ses photos d’inscription aient été prises.

Według relacji Wilhelma Brasse, który wykonał zdjęcie rejestracyjne Czesławy Kwoki, bezpośrednio przed jego wykonaniem dziewczyna dla wymuszenia posłuszeństwa została pobita przez jedną z nadzorczyń. Na zdjęciu widać ranę na jej wardze. 2/4 pic.twitter.com/p5ZicOU57J — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 12, 2018

Une artiste colorise les clichés

Passionnée d’histoire et de colorisation de vieilles photos, l’artiste brésilienne Marina Amaral a décidé de coloriser les photos en noir et blanc de l’adolescente. Le mémorial d’Auschwitz a partagé les clichés en couleurs et la démarche de la jeune femme brésilienne a touché des milliers d’internautes.

Marina Amaral a expliqué : « J’aimerais pouvoir faire cela avec d’autres photos d’inscription. C’est un moyen puissant de créer de l’empathie envers tous ceux qui ont péri durant l’holocauste ». Elle ajoute ensuite : « Pas seulement pour créer de l’empathie, mais aussi pour comprendre que tous ces gens étaient des êtres humains comme nous ».

Marina Amaral (@marinamaral2) a Brazilian artist, an expert in colorization of b&w pictures, created a colorized version of the registration image of Czesława Kwoka. 4/4 pic.twitter.com/Dp18k30HZm — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 12, 2018

Depuis lundi, les photos de Czesława Kwoka ont été partagées plusieurs dizaines de milliers de fois et ont ému de nombreux internautes.