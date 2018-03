Les bars à pâte à cookie débarquent en Belgique

Un an après son apparition aux Etats-Unis, le concept des petits restos où l’on peut manger de la pâte à cookie crue débarque en Belgique. Après Gand, un établissement va bientôt ouvrir à Anvers.

En janvier 2017, la pâtissière américaine Kristen Tomlan ouvrait à New York un nouveau concept de bar centré autour de la pâte à cookie non cuite. La boutique, baptisée Do, est rapidement devenue tendance et le concept a été repris dans d’autres pays.

Un premier pop-up store à Gand

Un peu plus d’un an après New York, les premiers bars à pâte à cookie arrivent en Belgique. Amélie Cobbaert et Marilyn Dierick, deux étudiantes de 21 ans, ont ouvert le premier établissement du genre à Gand.

« Nous cuisinons beaucoup et nous avons remarqué qu’en général nos cokoteurs préféreraient la pâte au biscuit final. C’est ainsi qu’est née l’idée de notre pop-up store Dough it et qu’elle s’est peu à peu développée », a expliqué l’une des jeunes femmes à Elle. La boutique éphémère Dough It a ouvert ses portes le 7 mars et fermera déjà le 4 avril prochain, et ce n’est pas faute de succès !

Vandaag gesloten maar toch druk in de weer in de keuken, tot morgen allemaal!! Vanaf 11u is onze deur terug open 🤗🤗 Geplaatst door Pop Up DOUGH It op zondag 11 maart 2018

The Dough Bar arrive à Bruxelles

Mais que les curieux et les amateurs de cette tendance culinaire se rassurent. Un autre bar à pâte à cookie pointe déjà le bout de son nez. Et cette fois, il ne devrait pas s’agir d’un établissement éphémère. Depuis le début du mois de mars, The Dough Bar a commencé sa campagne de teasing sur les réseaux sociaux. Pour l’instant, les informations dévoilées sont encore rares mais ce bar qui sert de la pâte à cookie ouvrira ses portes à Anvers d’ici cet été. Tenez-prêt car a priori le phénomène ne fait que commencer en Belgique et il risque de s’étendre à d’autres villes dans les prochains mois !