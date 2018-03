Tweet on Twitter

Share on Facebook

Promouvoir la santé par le cinéma documentaire, voilà à quoi s’attelle le festival ImagéSanté depuis plusieurs années. Pour sa 13e édition, qui débute ce dimanche, 25 films sont en compétition.

En plein cœur de la ville de Liège et durant cinq jours, les téléspectateurs pourront découvrir des documentaires qui offrent un regard croisé entre le cinéma, la science et la santé. L’objectif est de sensibiliser le public aux questions de santé et de bien-être.

Les films sont répartis en trois catégories: la Compétition Internationale (des films d’auteurs aux messages forts), «Soulever des montagnes» (des films mettant en valeur des projets de fortes personnalités) et enfin «Nouveaux horizons» (des films apportant un éclairage sur des avancées médicales).

Les thèmes abordés cette année dans les documentaires sont très variés: le burn-out, l’avortement, la surdité, l’isolement des vieilles personnes ou encore des techniques de promotion de la santé comme le shiatsu ou la méditation.

Rencontres et débats

Toutes les projections sont suivies de rencontres avec les équipes des films et/ou avec des spécialistes de la santé afin de débattre sur les thèmes abordés.

Parmi les temps forts de cette 13e édition, retenons notamment la cérémonie d’ouverture avec la présentation en avant-première du film «Le rire de ma mère», une comédie dramatique qui aborde la maladie à travers le regard d’un enfant.

De nombreuses conférences valent également le déplacement comme un débat sur l’alimentation et l’innovation, sur le cerveau, sur la santé numérique, ou encore sur la prévention du cancer.

Le public pourra également assister à une soirée spéciale de retransmission d’opérations chirurgicales commentées. Âmes sensibles s’abstenir!

Remportez des places pour le festival en surfant sur metrotime.be/win