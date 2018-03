Après près de cinq ans d’absence, Banksy est de retour à New York. Ce 14 mars, le street artist a peint un rat à l’intérieur d’une horloge sur un bâtiment au coin de la 6e avenue et de la 14e rue.

Depuis ce mercredi 14 mars, les New-Yorkais et les touristes de passage à Manhattan peuvent admirer une nouvelle œuvre de Banksy. Le célèbre street artist anonyme a peint son personnage fétiche, un rat, à l’intérieur du cadran d’une horloge sur la façade de « 14th Street Office », un bâtiment abandonné qui doit être détruit.

« Rat race », une course sans fin après le temps

Tel un hamster dans sa roue, le rat donne l’impression de courir après le temps à New York, la ville qui ne dort jamais. Beaucoup y voit un clin d’oeil à l’expression anglophone « Rat race » qui désigne une course san fin, auto-destructrice ou inutile. Banksy a devancé tous les amateurs de street art en publiant directement son nouveau pochoir sur son compte Instagram. L’Empire State Building en arrière-plan de la photo ne laisse aucune place au doute, Banksy est bien de retour à New York. Moins de 24h après sa publication, le cliché cumulait déjà plus de 200.000 likes.

Banksy et New York, une grande histoire d’amour

Reste désormais à savoir si Banksy s’il s’agit d’une œuvre unique ou si l’artiste dévoilera d’autres œuvres dans les prochains jours. Lors de sa dernière venue à New York, en octobre 2013, le graffeur s’était emparé des rues de la ville durant un mois. Chaque jour, il dévoilait un pochoir ou une œuvre artistique lançant ainsi un gigantesque jeu de piste dans les rues de la Grosse Pomme. Certains s’empressaient de récupérer les œuvres pour ensuite les revendre. Certains Banksy ont ainsi été revendus aux enchères, parfois à des milliers de kilomètres de là, pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce business autour des œuvres du street artist a fait l’objet d’un documentaire « Saving Banksy », disponible sur Netflix.