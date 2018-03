FeelfanTesstic – Semaine 2 : Transformer votre salon en salle de sport

Les regards sur vous, pas la bonne musique ou les complexes du vestiaire…, pour beaucoup de sportifs débutants le seuil pour prendre un abonnement de sport – souvent cher – est plutôt haut. La solution de Tess? «Dépensez-vous tout simplement dans votre living, que vous transformerez en paradis du sport avec un minimum de matériel.»

Cela a l’air compliqué, mais Tess prouve que cela ne l’est pas. «Avec cinq ou six accessoires, tant les débutants que les avancés pourront déjà se mettre à l’œuvre.»

1. Poids corporel

Votre propre corps est une formidable machine de fitness multifonctionnelle. En faisant des exercices avec votre propre corps, vous entraînez plusieurs muscles en une seule fois, ce qui est plus efficace que les exercices dans un siège de fitness où vous n’utilisez souvent qu’un seul groupe musculaire. Votre corps est donc parfait comme instrument de base. Si vous voulez continuer à faire des progrès, il vaut mieux vous procurer un peu de matériel en plus.

Gratuit

2. Corde à sauter

Vous voulez faire du cardio de façon efficace? Alors, une corde à sauter est l’outil parfait. Un quart d’heure de saut à la corde équivaut à une séance de course de 45 minutes. De plus, une corde à sauter est superlégère, si bien que vous pouvez la glisser très facilement dans votre sac ou votre valise. Si tout en sautant à la corde vous voulez aussi exercer vos bras, vous pouvez opter pour une corde à sauter avec des petits poids. Une toute dernière astuce? N’achetez pas une corde à sauter en plastique: elle s’use plus vite. Investissez plutôt dans un exemplaire durable en cuir.

15 euros

3. Kit d’haltères

Avec une paire d’haltères vous disposez de possibilités infinies. Cela peut paraître un investissement coûteux, mais il en vaut la peine. Il vaut mieux que les débutants commencent avec un poids léger, par exemple deux haltères de 2 à 4 kilos. Dès que vous remarquez que votre corps s’habitue à ce poids, achetez-vous une paire plus lourde.

30 euros

4. Bandes élastiques de résistance

Elles sont légères comme des plumes et multifonctionnelles: les bandes élastiques sont de parfaites compagnes de voyage. Avec trois exemplaires vous pouvez sans problème faire un full body work-out. Les élastiques créent une résistance, si bien que pendant les exercices votre corps doit travailler plus dur. Le résultat? Des muscles bien dessinés. Exactement ce que nous recherchons.

5. Kit de kettlebells (ou gyrias)



La différence entre les haltères et les kettlebells réside dans le type de mouvement que vous exécutez. Tandis qu’avec les haltères vous rendez plus lourds les mouvements de base avec les poids, avec les kettlebells vous allez exécuter les exercices de façon plus dynamique et explosive. L’objectif? Générer plus de puissance et en même temps accélérer le rythme cardiaque.

80 euros pour deux kettlebells de 8 et 12 kilos (pour les femmes) ou de 12 et 16 kilos (pour les hommes)

6. Kit TRX

Un kit TRX, c’est plutôt cher, mais l’avantage est que cela ne pèse rien et que c’est terriblement fonctionnel. Vous pouvez fixer les deux sangles littéralement partout à un arbre ou un poteau pour un full body work-out. En utilisant un kit TRX, vous créez une plus grande résistance rien qu’avec votre propre poids corporel. Pratique!

150 euros

Dans les prochaines semaines chez Metro, nous allons payer de notre personne. Allez-vous faire du sport avec nous? Vous pouvez partager photos, questions et remarques pour Tess via Instagram sous le hashtag #FeelfanTesstic. Les vidéos de work-out sont à regarder sur metrotime.be/feelfanTesstic.