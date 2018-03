Un pont piétonnier s’effondre et fait plusieurs morts à Miami

Un pont piétonnier donnant accès à l’université internationale de Floride s’est effondré jeudi à Miami sur une autoroute à six voies, et aurait fait plusieurs morts selon la chaîne NBC, citant la police routière.

Le pont, inauguré samedi, n’était pas encore ouvert au public. Selon des témoins cités par les télévisions américaines, plusieurs voitures ont été prises au piège lorsqu’il s’est écroulé.

Une énorme grue et de nombreuses ambulances étaient sur place pour essayer de déblayer les débris et évacuer les blessés. En raison des vacances de printemps, les étudiants n’avaient pas cours.

• Pedestrian bridge collapse in Miami • Several people killed, police say • Multiple vehicles crushed pic.twitter.com/If7ahgL8If

President Trump is aware of the pedestrian bridge collapse in Miami, will offer all needed resources, Press Sec. Sanders says. – @KellyO

Jonathan Munoz, a junior at FIU, says he drove under the bridge 30 seconds before it collapsed.

"We heard a large bang … we thought that I had hit something while I was driving." pic.twitter.com/5NFXSl8v6d

— MSNBC (@MSNBC) 15 mars 2018