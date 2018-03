Nicolas Cage va enfin interpréter Superman

Nicolas Cage donnera sa voix au super-héros Superman dans le film d’animation ‘Teen Titans: Go! To The Movies’, qui sortira le 27 juillet. La chanteuse Halsey interprétera Wonder Woman et le rappeur Lil Yachty jouera Green Lantern. Will Arnett et Kristen Bell se joindront également à la distribution.

« Chaque super-héros de l’univers DC a un impact sur les fans, donc nous avons ressenti une grande responsabilité de trouver une voix pour chaque personnage qui ne soit pas seulement adapté au rôle, mais aussi à la tonalité ludique des Titans », a déclaré le producteur exécutif Sam Register à USA Today. « Nous sommes très heureux avec notre distribution. »

De cette façon, Cage peut enfin jouer Superman, 20 ans après que l’acteur a été pris pour ce rôle pour la première fois. Le film prévu à l’époque, ‘Superman Lives’, a finalement été annulé à la fin des années 90. Le film devait être réalisé par Tim Burton selon le plan original.