Cinq millions d’euros pour des fruits et du lait dans les écoles belges

La Belgique recevra environ cinq millions d’euros afin de permettre aux écoles d’acheter des fruits, des légumes et du lait lors de la prochaine année scolaire, a annoncé jeudi la Commission européenne.

L’Europe consacre chaque année 150 millions d’euros à la distribution de légumes et de fruits dans les écoles et 100 millions supplémentaires pour du lait et d’autres produits laitiers.

Pendant l’année scolaire 2016-2017, des millions d’enfants ont profité de ce programme dans près de 80.000 écoles en Europe. Plus de 74.000 tonnes de légumes et de fruits ont été distribués ainsi que quelque 285.000 tonnes de produits laitiers. « Les agriculteurs européens nous fournissent une nourriture saine, sûre et de grande qualité », indique le commissaire européen à l’Agriculture Phil Hogan. « Nos jeunes citoyens profitent ainsi des bienfaits de ces produits, tout en apprenant à leur jeune âge d’où vient la nourriture, ainsi que l’importance du goût et de la valeur nutritionnelle des aliments. »

Phil Hogan a également communiqué la répartition du budget pour l’année scolaire 2018-2019. La Belgique pourra compter sur 3,4 millions d’euros pour l’achat de fruits et légumes ainsi que 1,6 million d’euros pour le lait et les produits laitiers. La répartition sera approuvée à la fin du mois.