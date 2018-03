Veviba – Le chômage économique accordé pour le personnel de l’abattoir Lanciers de Rochefort

Tweet on Twitter

L’Onem a décidé d’octroyer le chômage économique pour le personnel de l’abattoir Lanciers de Rochefort, a indiqué mercredi soir le porte-parole de Lanciers Pascal François. Cet abattoir, qui fait partie du groupe Verbist, lequel possède également l’abattoir Veviba de Bastogne, souffre économiquement depuis l’éclatement du scandale sanitaire le 8 mars dernier. « L’Onem octroie le chômage économique pour le personnel de chez Lanciers à partir de ce jeudi 15 mars. L’information m’a été confirmée par le ministre fédéral et bourgmestre empêché François Bellot. La notification n’est pas encore parvenue à l’entreprise, mais on suppose que c’est pour une durée de trois mois », a précisé le porte-parole de l’abattoir Lanciers Pascal François.

Depuis que le scandale Veviba a éclaté, l’abattoir Lanciers de Rochefort a perdu 90% de ses clients, principalement des grandes surfaces. L’entreprise, qui emploie 70 travailleurs, a été contrainte d’effectuer une demande de chômage économique pour trois mois auprès de l’Onem.

Une activité perdure néanmoins sur le site, mais de façon très minime. « Mercredi, il était prévu d’abattre 70 bêtes, ce qui n’est rien par rapport à d’habitude mais cela permet néanmoins de maintenir une activité sur le site. »

Par ailleurs, la direction de l’abattoir négocie actuellement avec le groupe Verbist afin d’en sortir totalement. « Les négociations sont en cours et cela pourrait prendre un peu de temps », a conclu le porte-parole de Lanciers.

Source: Belga