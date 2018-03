Un théâtre gantois à la recherche d’anciens combattants de Syrie crée la polémique

Tweet on Twitter

Le ministre flamand de la Culture, Sven Gatz (Open Vld), a demandé à s’entretenir avec la direction du NTGent, un théâtre de Gand, qui a publié mercredi une annonce dans laquelle il dit rechercher d’anciens combattants de l’Etat islamique en Syrie pour monter une pièce. L’initiative a suscité pas mal de réactions mercredi en Flandre. Interrogé en séance plénière du Parlement flamand sur la polémique, le ministre Gatz n’a pas caché son malaise.

« La liberté artistique est importante, mais elle a aussi ses limites. Et ces limites sont aussi définies par le code pénal », a commenté le ministre. Il a rappelé que les « returnees » sont passibles de poursuites dans notre pays et sont généralement arrêtés par la police. De plus, l’incitation à la haine, même sur la scène d’un théâtre, est punissable, a-t-il rappelé.

Au-delà de ces considérations juridiques, l’initiative soulève aussi des considérations morales, notamment vis-à-vis des victimes de l’Etat islamique. « Je m’attends à un débat piquant et franc » avec la direction du théâtre, a commenté le ministre.

Source: Belga