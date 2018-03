Un temps sec avant le retour de la pluie jeudi en journée

Le soleil sera largement présent mercredi et jeudi matin avec des maxima allant jusqu’à 13 degrés mercredi. Une zone de pluie est attendue jeudi en cours de journée. Il fera encore assez doux jusqu’à vendredi avant une forte chute des températures samedi, annonce l’IRM. La nuit de mercredi à jeudi, le temps restera sec. Les minima se situeront entre 1 et 4 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et autour de 5 ou 6 degrés ailleurs. Le vent sera modéré mais les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h à la mer.

Jeudi, la nébulosité augmentera et une zone de pluie traversera le pays depuis la frontière française. Il faudra sans doute attendre l’après-midi avant que les pluies touchent le nord-est du pays. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 7 et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud-est.

Jeudi soir, la zone de pluie quittera le pays en direction des Pays-Bas. Les minima varieront entre 1 degré en Haute Belgique et 5 ou 6 degrés en Basse Belgique. Vendredi, les nuages seront nombreux et porteurs d’averses. Un coup de tonnerre n’est pas exclu. Il fera encore relativement doux avec des maxima de 6 à 12 degrés, sous un vent généralement faible et variable.

En soirée et la nuit suivante, le vent se renforcera tout en s’orientant au nord-est, ce qui annonce un net changement de temps. Samedi, le temps deviendra nettement plus froid et quelques chutes de neige sont attendues. Les maxima avoisineront seulement 0 degré dans le centre.

Source: Belga