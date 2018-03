Stephen Hawking décédé à l’âge de 76 ans

L’astrophysicien britannique Stephen Hawking est décédé à l’âge de 76 ans, a annoncé mercredi matin sa famille. « Nous sommes profondément attristés par la mort aujourd’hui de notre père adoré », indiquent dans un communiqué ses enfants Lucy, Robert et Tim. Le texte a été transmis par l’agence britannique Press Association. « C’était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail vivra encore de nombreuses années », ajoute le communiqué. Les enfants du Britannique y saluent encore son humour, ainsi que son courage et sa détermination.

Né à Oxford au Royaume-Uni, le scientifique s’est éteint chez lui, à Cambridge.

Stephen Hawking était l’auteur du populaire ouvrage de vulgarisation scientifique « Une brève histoire du temps », parmi d’autres livres. Il avait travaillé notamment sur les trous noirs, donnant son nom à l' »évaporation de Hawking ».

Personnage mondialement connu, il avait récemment été incarné au cinéma par l’acteur Eddie Redmayne, dans le film « Une merveilleuse histoire du temps » (« The Theory of Everything » en V.O.). Il souffrait de sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie dégénérative pour laquelle il avait été diagnostiqué, selon la BBC, dès 1963. A l’époque, les médecins lui avaient donné seulement deux ans à vivre.

Source: Belga