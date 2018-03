Roger Waters et Le Trio Joubran contre la décision de Trump sur Jérusalem

L’ancien membre fondateur de Pink Floyd et star du rock Roger Waters a fait équipe avec les artistes du Trio Joubran, le plus célèbre groupe palestinien de musique traditionnelle, pour un nouveau titre, « Supremacy », écrit en réponse à la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël. Au son des oud, on y entend le rocker britannique réciter une traduction anglaise de l’éminent poète palestinien Mahmoud Darwish. Les vers déclamés par Roger Waters sont ceux du « Discours de l’Indien rouge », un poème qui esquisse un parallèle entre le sort des Amérindiens et des Palestiniens.

Roger Waters avait déjà par le passé appelé à boycotter Israël. Le Trio Joubran a affirmé lundi sur sa page Facebook que « Supremacy » était une réponse à Donald Trump dans un message accompagné de hashtags clamant que « Jérusalem est la capitale de la Palestine ».

Le président américain Donald Trump a annoncé le 6 décembre sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, rompant avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international.

Israël considère l’ensemble de Jérusalem comme sa capitale tandis que les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, la capitale de l’Etat auquel ils aspirent.

source: Belga