‘Red’, nouvelle mascotte des Diables Rouges

‘Red’, tel est le nom de la nouvelle mascotte des Diables Rouges et de toutes les équipes nationales de football. Créée par Arnaud Hermant, elle a été présentée mercredi à Bruxelles et fera sa première apparition lors du match amical contre l’Arabie Saoudite le 27 mars au stade Roi Baudouin. Grâce à la participation de 1.500 supporters des Diables venus sur place pendant plusieurs jours, ‘Red’ a éclos d’un œuf géant installé Place de la Monnaie. « Elle doit réunir tous les Belges, être le lien entre les joueurs et les supporters. Taquine et positive, la mascotte accompagnera les Diables partout », a expliqué Benjamin Goeders, marketing manager à l’Union belge de football (URBSFA).

‘Red’ espère marcher sur les traces de ‘Diabolix’, unique mascotte officielle de l’histoire de l’Union belge. Emblème historique durant les années ’80 et ’90, ‘Diabolix’ avait notamment accompagné les Belges au Mexique en 1986.

Arnaud Hermant, graphiste à la ville et fervent supporter des Diables depuis de longues années, s’est montré très fier d’avoir été choisi par les fans et les joueurs de l’équipe nationale. « Voir mon dessin prendre vie est fantastique. C’est incroyable d’avoir pu participer à cette aventure », a raconté ce Bruxellois de 36 ans.

En octobre 2017, la maquette dessinée par Arnaud Hermant avait été plébiscitée par les supporters, récolant 46% des 20.193 voix. Après une collaboration entre l’Union Belge, le graphiste et une entreprise britannique, elle a donc pris vie ce mercredi.

La banque ING a aussi annoncé la prolongation de sa collaboration avec l’Union belge dans le but, notamment, de soutenir le développement digital de la fédération.

Source: Belga