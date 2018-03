Qualité de l’air dans les écoles: Ecolo presse le gouvernement de la Fédération à passer à l’action

L’opposition écologiste en Fédération Wallonie-Bruxelles a appelé mercredi le gouvernement de la Fédération à l’action après la publication par Greenpeace d’une étude sur le niveau de pollution de l’air dans les établissements scolaires. Tout en saluant le projet pilote AD’Air lancé l’an dernier par la ministre de l’Education et le ministre wallon de l’Environnement, Ecolo estime toutefois cette mesure insuffisante.

« Dès lors qu’il s’agit de leur santé, tous les enfants et leurs enseignants doivent être protégés de la même manière, et avec un maximum de précautions. S’il est indispensable de disposer de données harmonisées sur le sujet, comme vient de le reconnaître le Conseil supérieur de la Santé, il est plus que temps d’agir ! « , commente Barbara Trachte, cheffe de groupe Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

« Les expériences pilote, ça suffit. Et se contenter de recommander, comme l’a fait alors le ministre wallon, d’aérer régulièrement, en très insuffisant. Surtout lorsqu’on apprend de l’étude de Greenpeace que la qualité de l’air extérieur des écoles est préoccupante ou mauvaise dans 61 % des cas », poursuit l’écologiste.

Ecolo rappelle que l’étude publiée mercredi par Greenpeace n’est pas le premier avertissement sur la mauvaise qualité de l’air dans les écoles.µ

« Une étude de 2008 menée dans 72 écoles de la province du Luxembourg révélait qu’à l’heure du déjeuner, par exemple, on détectait dans 79 à 99 % des classes plus de 2000 ppm de CO2 dans l’air, soit deux fois plus que le seuil maximum recommandé par l’OMS. Plus récemment, des tests on démontré que la présence de 25 élèves dans une même salle pendant 4 heures avec une ouverture durant 15 minutes de la fenêtre au bout de deux heures faisait monter le taux de ppm à 4800. Que faut-il de plus pour que des mesures concrètes soient prises? « , s’interroge Barbara Trachte.

Pour Ecolo, il est indispensable d’établir des normes strictes et prioritairement centrées sur la santé des enfants et des enseignants, mais aussi de faire de la santé une exigence centrale lors de la rénovation d’établissements ou de nouvelles constructions. Un autre impératif, selon eux, est aussi de repenser la mobilité, aujourd’hui trop centrée sur la voiture.

Source: Belga