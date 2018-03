Milan-Sanremo: Degenkolb et Nizzolo forfaits chez Trek-Segafredo qui aligne Jasper Stuyven

Trek-Segafredo se présentera sans ses deux meilleurs cartes samedi au départ de Milan-Sanremo (WorldTour). L’Allemand John Degenkolb et l’Italien Giacomo Nizzolo sont en effet forfaits pour la ‘Primavera’ et seront remplacés par l’Américain Kiel Reijnen et le Néerlandais Boy van Poppel, a annoncé l’équipe WorldTour dans un communiqué mercredi. Vainqueur de l’épreuve en 2015, Degenkolb avait été contraint à l’abandon sur les routes de Paris-Nice la semaine dernière à cause d’une bronchite. « Je dois renoncer à contre-coeur à participer à Milan-Sanremo », a expliqué le sprinteur allemand. « Je ne serai pas en forme pour la ‘Primavera’. Je me sens déjà mieux et je serai bientôt de retour sur mon vélo. Il n’y a donc pas de soucis à se faire pour les autres classiques printanières. »

Nizzolo souffre quant à lui du genou et avait dû quitter le peloton lors de la quatrième étape de Tirreno-Adriatico. Les traitements appliqués ces derniers jours n’a pas eu les effet escomptés et l’équipe « ne veut pas compromettre la suite de la saison. »

Jasper Stuyven et l’Italien Fabio Felline seront donc les deux fers de lance de Trek Segafredo samedi. Ils seront supportés par Koen de Kort (P-B), Ryan Mullen (Irl), Gregory Rast (Sui), Boy van Poppel (P-B) et Kiel Reijnen (USA).

Source: Belga