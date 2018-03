L’Italien Andrea Anastasi sera le nouveau sélectionneur des Red Dragons

Tweet on Twitter

Andrea Anastasi a été désigné comme le prochain sélectionneur de l’équipe nationale masculine de volley. L’Italien de 57 ans prendra la tête des Red Dragons « à partir de cet été » et succède à Vital Heynan, parti en février. Anastasi a paraphé un contrat jusqu’en 2019, assorti d’une option jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. La fédération belge de volley l’a annoncé mercredi. Actuel coach de l’équipe polonaise du Trefl Gdansk, Anastasi a longtemps été international italien avant de commencer une carrière d’entraîneur en 1994. Il a remporté avec la Pologne, l’Italie et l’Espagne, deux Euro et deux World League. « Je suis fier de devenir le coach de la Belgique. Je veux l’aider à atteindre les meilleurs résultats », a déclaré le technicien italien.

La Belgique doit disputer le championnat du monde du 10 au 30 septembre en Italie et en Bulgarie.

Source: Belga