Ligue des Champions – Onze victoires d’affilée: Jupp Heynckes dépasse Louis Van Gaal et complimente Besiktas

Le Bayern Munich a rejoint mercredi pour la septième fois d’affilée les quarts de finale de la Ligue des champions de football, après sa victoire sereine, 1-3 au Besiktas Istanbul, en 1/8e de finale retour (5-0 à l’aller). Pour l’entraîneur des Bavarois Jupp Heynckes, ce déplacement en Turquie gardera une valeur historique. Il est en effet devenu, à l’âge de 72 ans, le premier technicien à remporter 11 victoires de rang en C1, détrônant le Néerlandais Louis Van Gaal. Cette défaite met fin au parcours honorable de Besiktas, premier club turc à s’être qualifié pour les phases finales de la C1 en terminant premier de son groupe. Les « Aigles noirs » ont notamment remporté tous leurs matches à l’extérieur (1-3 à Porto, 1-2 à Monaco et 1-2 à Leipzig).

« Le Besiktas est une très bonne équipe et ils ont voulu jouer un bon football aujourd’hui, un football tourné vers l’attaque », a complimenté Heynckes. « Cela n’a pas été une victoire facile. Marquer trois buts a même été très difficile, mais cela montre combien notre équipe est performante et intelligente… »

L’adversaire souhaité en quarts ?

« Dans le foot actuel on ne peut plus se permettre le luxe de dire +Je veux tomber contre telle ou telle équipe+. Quel que soit l’adversaire, il sera fort et nous devrons être prêts. Seules les équipes les plus fortes arrivent en quarts… »

L’ambiance au Besiktas ?

« Incroyable. Encore plus qu’à Naples ou Glasgow. Cela a été très difficile. Les supporters jouent un rôle très important et c’est peut-être l’une des raisons qui ont permis au Besiktas d’arriver aussi loin… »

Source: Belga