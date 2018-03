Ligue des Champions – « C’est probablement mon point faible », confie Courtois après les 2 buts entre ses jambes

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Thibaut Courtois n’a pas vécu une bonne soirée au Camp Nou de Barcelone, où Chelsea s’est incliné 3-0 en huitième de finale de la Ligue des Champions, mercredi. Par deux fois, un tir de Lionel Messi est passé entre ses jambes avant de terminer au fond des filets. « Pour un gardien de ma taille, c’est probablement mon point faible », a reconnu le dernier rempart des Blues et des Diables Rouges. « J’ai déjà joué plusieurs fois contre Messi, et ce n’est pas la première fois qu’il marque d’un tir entre mes jambes », a reconnu Courtois. « Pour un gardien de ma taille, c’est probablement mon point faible. C’est très ennuyant, mais je dois y faire face. Je dois reconnaître ma faute. »

Messi a marqué après seulement 2 minutes et 6 secondes, un record pour l’Argentin, en surprenant Courtois au premier poteau. « Je ne m’attendais pas à ce tir », a expliqué Courtois. « Raison pour laquelle je n’ai pas fermé mes jambes à temps. En fait, nous avons offert quatre buts en deux matchs à Barcelone. Ce sont tous des erreurs individuelles. »

Source: Belga