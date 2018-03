Jeux Paralympiques 2018: les soeurs Sana terminent 6es du slalom géant

La skieuse Eléonor Sana et sa sœur, et guide sur les pistes, Chloé se sont classées 6es du slalom géant, en ski alpin, mercredi aux Jeux paralympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud. Les deux soeurs, âgées de 20 et 22 ans, ont signé un chrono de 2:33.89, à 10.89 de la médaille d’or, la Slovaque Henrieta Farkasova. La Britannique Menna Fitzpatrick et l’Australienne Melissa Perrine complètent le podium.

Les soeurs Sana ont pris la 7e place de la 1e manche en 1:18.02 et la 5e de la seconde en 1:15.87, sur les pistes du Jeongseon Alpine Centre. Eléonor Sana et Chloé Sana avaient pris la médaille de bronze dans leur première épreuve de ces Paralympiques hivernaux, samedi dans la descente pour athlètes malvoyants. Le duo s’était ensuite classé 4e du Super-G et 6e du super-combiné.

La météo a poussé les organisateurs à revoir les horaires et le programme de la journée et des suivantes, remettant notamment à dimanche le slalom dames auquel Eléonor Sana doit aussi prendre part.

Source: Belga