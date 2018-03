Jeux Paralympiques 2018 – Les sœurs Sana 7es après leur premier parcours du slalom géant

La skieuse Eléonor Sana et sa sœur, et guide sur les pistes, Chloé se sont classées 7es de leur premier parcours dans l’épreuve du Slalom géant, en ski alpin, mercredi matin aux Jeux paralympiques d’hiver de PyeongChang. Sur les pistes sud-coréennes du Jeongseon Alpine Centre, les deux sœurs, 20 et 22 ans, ont fait un chrono de 1:18.02, soit 7.19 secondes de plus que celle qui est en tête du classement après ce premier slalom géant, la Slovaque Henrieta Farkasova. « Ce n’était pas une course optimale », a admis Eléonor Sana, dans une réaction relayée par le comité paralympique belge. « J’ai failli tomber, plusieurs fois, j’avais du mal à voir les marques bleues dans la neige, il y avait beaucoup de verglas ». La neige semblait en effet de mauvaise qualité sur le parcours du slalom géant mercredi, note le comité paralympique. La météo avait d’ailleurs poussé les organisateurs à revoir les horaires et le programme de la journée et des suivantes, remettant notamment à dimanche le slalom dames auquel Eléonor Sana doit aussi prendre part.

Les deux sœurs s’élanceront une seconde fois sur la piste mercredi en début d’après-midi (sud-coréenne).

Eléonor Sana et Chloé Sana avaient pris la médaille de bronze dans leur première épreuve de ces Paralympiques hivernaux, samedi dans la descente pour athlètes malvoyants. Le duo s’était ensuite classé 4e du Super-G et 6e du super-combiné.

Source: Belga