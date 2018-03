Certains compilent et créent des algorithmes pour changer le monde dans leur garage. D’autres ont besoin d’écrire leur univers pour mieux nous le renvoyer : ils sont musiciens, auteurs, compositeurs. Tom a 23 ans, se fait appeler Marvett et, comme moi, vous allez peut-être l’adorer sans le connaître.

Tout commence par un e-mail (l’époque va vite) d’un étudiant en publicité à l’IHECS qui fait de la musique « depuis pas mal de temps » et qui a récemment lancé son projet solo, Marvett, sur Soundcloud et sous toutes les autres latitudes. Tom de Caluwe me prévient : « C’est un genre qui mélange la pop, le rock avec une touche d’électro et c’est en anglais. »

À ce stade, Tom n’a qu’une seule idée en tête : obtenir un avis autorisé (les médias conservent encore cette aura-là). La première écoute de « Pretty Little Dark Ghost » suffit à convaincre : le titre est diffusable, mention très bien.

Une affaire de famille

« Now We Go EP » sort le 2 mars 2018, fruit d’une longue année de travail pour le jeune Belge, qui me confie avoir démarré la musique à l’âge de 7 ans : « D’abord par la guitare classique, puis j’ai été très vite séduit par cet instrument, d’une part grâce à sa sonorité, mais aussi grâce au fait que je pouvais l’emporter partout où j’allais. »

L’entourage n’est pas étranger à sa passion : sa sœur jumelle fait de la batterie, son petit frère du piano et sa maman manie l’accordéon. Eux vont arrêter les cours, à lui de reprendre la petite entreprise musicale familiale à son propre compte : « J’ai alors fait de ma chambre un véritable petit studio, même si à l’époque je n’avais pas encore l’intention de créer des morceaux. » Vers 14 ans, il est attiré par la composition, d’abord en amateur, puis avec une ferme intention de faire de son talent un métier possible (la musique de cinéma lui passe par la tête). L’étape suivante ? « J’ai acheté un micro et commencé à écrire des paroles. »

Tom nous a prévenu dès le premier contact : « Je fais de la musique dans ma chambre. » Traduction : en solo. « Je sais que c’est en partie lié à mon caractère. Quand il s’agit de la musique, je suis plus efficace tout seul, en terme de création. J’ai pris de mauvaises habitudes : quand l’idée est là, je me lance seul et tout s’assemble alors assez vite. C’est une méthode de travail qui s’est imposée toute seule. »

Au jeu des influences, il avoue avoir grandi entouré de chanson française. Il cite, dans ses petits papiers, Mathieu Chedid, mais d’autres registres bien différents suivent à la manière des associations libres : « Cela va d’Eminem, dont je ne comprenais rien aux paroles quand j’avais 8 ans, au rock de Muse, puis Portugal the Man, The Kooks. » Plus loin encore : BØRNS, dont « je suis directement tombé amoureux tant pour la voix que pour la musique. »

California Dreaming

« Now We Go » est un petit EP (3 titres), certainement pas une maquette. Ce premier bouquet de chansons force le respect à la manière d’un premier roman réussi, sorti de nulle part, mais arrivé à la bonne première porte, qui en ouvrira d’autres. J’ai entendu un vague accent californien chez ce garçon qu’on imagine déjà surfer après les cours. Sans doute parce que je suis un ancien expatrié (en proie, parfois, au mal du pays), Marvett me rappelle quelque chose ou quelqu’un de ma vie d’avant. Quelque chose qui a dû tomber du haut des falaises, à Jenner, au Nord de San Francisco. En vérité, une partie de moi, là-bas.

Découvrez son Soundcloud sans plus attendre ici.

La découverte musicale, c’est tous les jours de la semaine à 11h30 et 18h30 sur mint.be et via l’application MiNT.