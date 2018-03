Jennifer Lopez pourrait lancer une gamme de make-up

Les cosmétiques semblent devenir le nouveau terrain de jeu des stars. Et Jennifer Lopez se préparerait-elle également à poser le pied dans l’univers du maquillage?

C’est ce que laissent penser les dernières publications de son maquilleur Scott Barnes sur les réseaux sociaux.

Le créatif a récemment publié sur son compte Instagram une photo de J-Lo à l’enregistrement de « World of Dance », concours de danse télévisé dans lequel la star est juge.

Les fans ont immédiatement complimenté son maquillage, élaboré autour d’un teint très mat. Comme le fait remarquer Allure, quand le maquilleur Ivan Vargas a voulu en savoir plus sur le produit utilisé, Barnes a répondu: « J’utilise une poudre de soleil que @Jlo fabrique et elle est super!! Chuut ».

La réponse, aussitôt effacée, a été capturée par le compte beauté @Trendmood1 et par Vargas lui-même.

L’information n’a pas encore été confirmée mais le lancement de produits de maquillage constituerait une progression logique dans la carrière de J-Lo, qui excelle déjà en musique, au cinéma et dans la mode. La star ne manque pas non plus d’expérience dans de le secteur de la beauté puisqu’elle a été ambassadrice L’Oréal et a commercialisé plusieurs parfums.

Les produits de make-up lancés par les célébrités sont très en vogue en ce moment : Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner et Madonna ont toutes apporté leur pierre à l’édifice.