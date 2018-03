VIDEO. Aux Maldives, un restaurant propose un cours de yoga… sous-marin

Un restaurant des Maldives offrant une vue panoramique des fonds marins servira de cadre idyllique à un groupe privilégié d’apprentis yogis.

À six mètres sous l’eau, au restaurant de l’hôtel Hurawalhi Maldives, le plus grand restaurant de verre situé à une telle profondeur, les participants dérouleront leur tapis pour le tout premier cours de yoga sous-marin au monde.

Pendant l’heure de flow yoga vinyasa, les participants enchaîneront les postures, guidés par leur professeure Jessica Olie et entourés de bancs de poissons nageant dans une eau azur. Le but du cours sera « de gagner en souplesse, de renforcer muscles et système immunitaire et de trouver la sérénité interne ». Ouverte aux débutants comme aux plus aguerris, la séance aura lieu le 17 mars. Prix du cours : 120$.

Trop loin des Maldives ? Lole White Tour organise des voyages autour du yoga dans des endroits inattendus du monde entier. Par la passé, la marque montréalaise de vêtements de yoga a organisé des événements à la Tour Eiffel, à Central Park (New York), au Royal Ontario Museum (Toronto) et au stade olympique de Montréal.