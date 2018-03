Reconnu coupable d’avoir maltraité Etna, un chiot de quelques mois, un Français a été condamné à une peine de six mois de prison ferme.

Vendredi 9 mars, le Tribunal de Grande Instance de Nantes, dans l’ouest de la France, a rendu son verdict dans une affaire de maltraitance animale. Un homme de 33 ans était accusé d’avoir battu Etna, un chiot croisé berger et labrador, âgé de deux mois et demi au moment des faits.

En janvier dernier, à force d’entendre les coups donnés par le maître et les hurlements de la petite chienne, des voisins ont alerté la police. Lors de l’intervention, les policiers ont découvert l’animal bien mal en point. Le chiot souffrait de plusieurs fractures et avait le bassin déplacé.

Des séquelles à vie pour Etna

Etna a immédiatement été recueillie et soignée par l’association Urgence Maltraitance Animaux. Aujourd’hui, elle se remet doucement de son calvaire. Néanmoins, elle gardera des séquelles à vie de cette maltraitance qui a duré plusieurs semaines. « Elle aura de l’arthrose assez rapidement. Psychologiquement, elle a eu très peur », a indiqué l’association qui précise qu’Etna reprend actuellement des forces dans une nouvelle famille.

Interdiction de posséder un animal

La Fondation 30 Millions d’Amis s’était constituée partie civile. Le prévenu était connu de la justice pour des faits de violence et a déjà été interné plusieurs fois en psychiatrie. Lors du procès, il a indiqué avoir voulu éduquer Etna car elle ne l’écoutait pas. Mais sa défense n’a pas convaincu le juge. Reconnu coupable de « sévices graves et actes de cruauté envers un animal », l’homme a été condamné en première instance à une peine d’un an de prison, dont six mois avec sursis. De plus, il a pour interdiction de détenir des animaux durant les cinq prochaines années.

« Nous aurions préféré que ce soit à vie, mais nous sommes globalement très satisfaits de ce jugement », a indiqué Me Maryse Bierna, avocate de la Fondation 30 millions d’amis, au Parisien.