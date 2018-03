H&M a annoncé le nom des lauréats du Global Change Award 2018. L’entreprise demande à présent au public de l’aider à décider comment diviser la récompense.

La marque a retenu cinq concepts aussi originaux qu’impressionnants, qui se partageront le titre en cette troisième année de compétition. Parmi les gagnants, il y a ‘Crop-A-Porter’ qui fabrique des bio-textiles durables à partir des surplus de récoltes de graines de lin, de canne à sucre ou encore d’ananas.

On trouve aussi ‘Algae Apparel’, qui transforme les algues en bio-fibres et en teintures respectueuses de la peau et de l’environnement.



‘Fungi Fashion’ propose des vêtements sur mesure fabriqués à partir de racines de champignons. Ces textiles biodégradables nourrissent le sol une fois le vêtement usé.



‘The Regenerator’ sépare le coton et les mélanges de polyester pour faciliter le recyclage des vêtements.

Enfin, ‘Smart Stitch’ a inventé un fil soluble.



Les lauréats se partageront la somme d’1 million d’euros remise par la Fondation H&M. La part de chacun sera déterminée grâce à un vote en ligne. Les internautes ont jusqu’au 16 mars pour rendre leur verdict.

« Réinventer le secteur »

« La manière dont nous gérons et consommons les ressources sera cruciale pour les générations présentes et futures », commente Karl-Johan Persson, PDG de H & M Hennes & Mauritz AB, dans un communiqué. « Tous les secteurs doivent repenser, innover, défier le status quo. La créativité et l’innovation sont les clés de ce changement. Je félicite donc les lauréats du Global Change Award, qui ont toutes les cartes en main pour réinventer le secteur en permettant aux produits et aux ressources de vivre des cycles et non plus une unique vie ».

Le Global Change Award place la mode durable sous le feu des projecteurs et vise à encourager « un secteur de la mode circulaire ». Le prix offre aux lauréats une récompense et l’accès pendant un an à un incubateur d’innovation grâce à la H&M Foundation en collaboration avec Accenture et le KTH Royal Institute of Technology de Stockholm Les résultats du vote, ainsi que les équipes derrière ces concepts gagnants, seront présentés à Stockholm le 20 mars. Pour voter en ligne : globalchangeaward.com