Une mauvaise qualité de l’air dans près de deux écoles sur trois

Quelque 61% des écoles belges présentent une inquiétante voire une mauvaise qualité de l’air. Celle-ci n’est bonne que dans 3% des établissements, annonce Greenpeace mercredi, sur base des résultats d’une étude auprès de 222 écoles.

Pour les besoins de cette étude menée par le laboratoire spécialisé BuroBlauw, 222 écoles (64% en Flandre, 19% en Wallonie et 17% à Bruxelles) ont mesuré les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) dans la rue, la cour de récréation et la classe dans le courant des mois de novembre et décembre 2017.

Il apparaît que 101 écoles enregistrent dans la rue des résultats de concentration annuelle de NO2 supérieurs à 20 µg/m3 (qualité médiocre), 29 sont au-delà de 30 µg/m3 (mauvaise qualité) et cinq au-delà du seuil légal européen de 40 µg/m3.

La concentration en NO2 est supérieure de 13% pendant les heures scolaires, constate l’étude. « Nous avons choisi le dioxyde d’azote car c’est assez facile à mesurer et que c’est un très bon indicateur de la pollution générale », a expliqué Joeri Thijs, responsable mobilité chez Greenpeace.

Le diesel pointé du doigt

« Les véhicules diesel sont les plus grands coupables de cette pollution », a-t-il indiqué en conclusion. Selon l’ONG environnementale, les mesures prises actuellement contre le diesel (réajustement des accises, zones basses émissions à Bruxelles et Anvers notamment) vont dans la bonne direction, mais pas assez vite. « A Paris, le diesel sera banni en 2024 et la voiture à essence en 2030. Il existe des visions bien plus ambitieuses à l’étranger », a indiqué Liévin Chemin, expert en qualité de l’air et mobilité au BRAL (mouvement urbain pour un Bruxelles durable).

Fermeture de la « rue scolaire »

L’étude recommande également l’introduction de la « rue scolaire » fermée au trafic deux fois par jour, au début et à la fin de la journée d’école. Chaque établissement a reçu individuellement ses résultats et aura la possibilité d’interpeller les autorités locales via une pétition.

Greenpeace mène cette campagne intitulée « Mon air, mon école » en collaboration avec La Ligue des familles, le BRAL, l’école de santé publique de l’ULB et l’association flamande de santé respiratoire et de lutte contre la tuberculose (VRGT).