Attentats de Bruxelles: Un réseau Stib plus fréquenté en 2017 après une année de stagnation

La fréquentation de la Stib est repartie à la hausse en 2017 et a dépassé les 400 millions de voyages, indique la société de transports en commun bruxellois à l’occasion des deux ans des attentats perpétrés à Bruxelles et Zaventem. La répartition de celle-ci au travers des différents types de transports (bus, trams et métros) ne sera communiquée qu’en mai, avec la remise du rapport annuel.

Avec 401 millions de voyages, soit 31,5 millions supplémentaires par rapport à 2016, la fréquentation du réseau bruxellois a augmenté de plus de 8% en 2017. Si la fréquentation augmente de façon continue d’année en année, il s’agit de la plus forte hausse enregistrée ces 10 dernières années. Elle s’explique par des chiffres plus bas en 2016 et une normalisation en 2017.

Les attentats se sont en effet marqués dans les chiffres avec une stagnation entre 2016 (369,5 millions de voyages) et 2015 (370,2 millions). La répartition sur l’année en 2016 entre le métro (36,5%), le bus (29,3%) et le tram (34,2)% reste cependant relativement comparable à celle de 2015 (36,4% pour les métros, 27,7% pour les bus et 35,8% pour les trams).

Le réseau souterrain (métro et prémétro) avait été perturbé pendant plusieurs semaines à la suite des attentats (stations non desservies, heures d’ouverture limitées, accès fermés). Il a perdu en 2016 quelques parts de marché au profit des transports de surface et du bus en particulier. La fréquentation du réseau de métro est revenue quasiment à la normale fin juin.

Vers une hausse

Les touristes ont cependant été moins nombreux que d’habitude dans la capitale durant l’été, ce qui a également eu un impact sur la Stib durant cette période. Toutefois, la fréquentation des transports publics bruxellois, tous modes confondus, est repartie à la hausse dès la rentrée scolaire de septembre.

« Il y a eu dans un premier temps un transfert vers le tram et le bus », remarque Cindy Arents, porte-parole de la Stib. « Un mois après les attentats, la baisse de la fréquentation était à peine de 9% par rapport à la même période l’année précédente. Quand le métro a été de nouveau exploité dans sa totalité et que les horaires habituels ont été rétablis, la fréquentation a commencé à revenir à la normale. »