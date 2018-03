Une bonne nuit de sommeil vaut son pesant d’or

Le 16 mars, ce sera la journée mondiale du sommeil! Et il est vrai qu’une bonne nuit de sommeil revêt une valeur inestimable.

La mélatonine est une substance naturelle que fabrique notre corps chaque soir quand la nuit tombe et qui est indispensable pour bien pouvoir dormir. Mais au cours des sombres journées d’hiver, nous produisons aussi de la mélatonine, ce qui nous rend raplapla et fatigués. Au moment du coucher, lorsque nous avons besoin de mélatonine, nous ne sommes alors plus capables d’en produire en suffisance parce que la molécule de base a déjà été utilisée en journée. Ce temps sombre, maussade, a dès lors des conséquences sur notre schéma de sommeil.

D’autres facteurs perturbent aussi la production de notre hormone du sommeil, comme boire du café ou de l’alcool avant d’aller dormir, le travail de nuit ou le travail posté, ou s’être trop exposé à ce qu’on appelle la «lumière bleue»: écrans d’ordinateur, tablettes et smartphones.

Nous n’avons malheureusement pas prise sur la météo, mais nous pouvons soutenir la bonne qualité de notre sommeil nocturne d’une autre façon! Avec un complément alimentaire qui nous procure suffisamment de mélatonine et maintient notre rythme de sommeil et d’éveil à niveau. Il réduit également le temps nécessaire pour s’endormir.

Bio-Melatonine Complex se présente sous la forme de comprimés à laisser fondre sous la langue. Chaque comprimé contient 0,29 mg de la substance active mélatonine, associée à 10 mg de vitamine B3. Bio-Melatonine Complex doit toujours être pris un peu avant le coucher. En 20 minutes, il assure une courbe normale de mélatonine au bon moment. Réservez ces 20 minutes à un rituel du soir apaisant, sans ordinateur ni télévision. Vous aurez ainsi encore plus de chances d’avoir un bon sommeil réparateur et de vous lever le matin frais et dispos.

Ce produit est apprécié des personnes qui ont un mode de vie chaotique et des managers qui font de longs déplacements en avion parce qu’ils sont plus souvent stressés et peuvent avoir plus de difficultés à s’endormir en raison de leurs horaires de travail irréguliers.

CONSEIL:

Le soir, une demi-heure avant d’aller dormir, buvez un verre de lait ou mangez une banane ou, mieux encore, prenez une combinaison des deux sous forme de smoothie. Il y a dans le lait et les bananes des substances qui influencent de façon positive le taux de mélatonine.