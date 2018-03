Un temps progressivement plus sec

Le ciel sera d’abord très nuageux mardi après-midi, avec encore des averses qui pourront prendre un caractère hivernal en Hautes Fagnes, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps deviendra ensuite plus sec à partir de l’ouest et de brèves éclaircies sont attendues au littoral. A l’est, le risque d’averses se maintiendra. Le mercure ne dépassera pas 3 degrés en Ardenne et 8 degrés à l’ouest, sous un vent d’ouest à nord-ouest généralement modéré. En deuxième partie de nuit, des éclaircies se développeront, qui pourront donner lieu localement à des bancs de brouillard, éventuellement givrant. Les minima seront compris entre 0 et 4 degrés en plaine et proches de 0 à -1 degré en Ardenne.

La journée de mercredi débutera sous les nuages bas en Ardenne et des bancs de brouillard en plaine. Le temps restera calme et le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Il fera également plus doux, avec des maxima atteignant 7 à 12 degrés. Le vent, de secteur sud à sud-est, sera faible à modéré.

Une zone de pluie atteindra à nouveau le pays jeudi, depuis le sud-ouest. Les maxima oscilleront autour de 5 ou 6 degrés sur les hauteurs ardennaises.

Source: Belga