Le peintre belge Alexandre Obolensky est décédé

Alexandre Obolensky, artiste peintre et décorateur de théâtre, est décédé, ont annoncé mardi sa famille et son ami François Schuiten. Les funérailles auront lieu mercredi à 13h00 au cimetière de Forest à Alsemberg.

Alexandre Obolensky, né à Bruxelles en 1952, a été engagé aux ateliers de la Monnaie en 1978, où il a appris le métier de peintre de décors. Il était peintre indépendant depuis 1982 et a travaillé pour de multiples théâtres, ballets et opéras, en Belgique ou à l’étranger.

Il a signé plusieurs oeuvres monumentales avec son ami François Schuiten, notamment la fresque « La Tour Infinie » que l’on peut admirer à Louvain-la-Neuve.

Dernièrement, Alexandre Obolensky et François Schuiten avaient collaboré pour la scénographie du musée « Train World » à Schaerbeek. Depuis quelques jours, la salle des guichets de la gare de Schaerbeek, qui fait partie de « Train World », expose en outre son tableau « Hommage à Spilliaert ».

Source: Belga