Jupiler Pro League: deux matches de suspension pour Adrien Trebel, qui pourra jouer contre Bruges

La commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA) a infligé mardi deux matches du suspension et 800 euros d’amende au milieu de terrain d’Anderlecht Adrien Trebel, a annoncé la fédération via son compte Twitter. Lundi, le parquet de l’Union belge avait proposé une suspension de trois journées et une amende de 800 euros, proposition qui avait été refusée par Anderlecht. Adrien Trebel a donc quitté le stage de teambuilding que les Mauves effectuent à Jupille-sur-Ourthe pour venir plaider sa cause mardi après-midi devant la commission des litiges.

Le médian français manquera les deux premiers matches d’Anderlecht en play-offs I, à domicile face à La Gantoise le 1er avril et à Charleroi le 6 avril. Trebel pourra par contre être aligné lors du ‘topper’ face au FC Bruges le 15 avril. Anderlecht peut encore aller en appel de cette décision.

Trebel est sanctionné pour son tacle jambe tendue sur le tibia de Stallone Limbombe dimanche lors du match face à l’Antwerp (2-1), comptant pour la 30e et dernière journée de la phase classique du championnat.

