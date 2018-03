John McEnroe tête d’affiche du BNP Paribas Fortis Champions fin mai à Bruxelles

John McEncore sera l’une des têtes d’affiche du BNP Paribas Fortis Champions, un événement officiel de l’ATP Champions Tour qui se déroulera du 24 au 26 mai au David Lloyd Club à Bruxelles, ont annoncé mardi les organisateurs de l’événement. Le nom des autres joueurs sera connu ultérieurement. Seuls les anciens joueurs ayant été numéro 1 mondial, ayant atteint une finale de Grand Chelem ou ayant remporté la Coupe Davis peuvent participer aux tournois de l’ATP Champions Tour. Chaque ville hôte distribue en outre deux invitations.

« J’évolue dans l’ATP Champions Tour avec beaucoup de plaisir depuis plus de vingt ans déjà », souligne John McEnroe, 59 ans. « M’entraîner dur et disputer des matchs me permet de rester en forme et d’être en mesure de faire courir mes anciens vieux rivaux ainsi que les jeunes joueurs du Tour. Je voyage à travers le monde afin de promouvoir notre sport et pour montrer aux fans des quatre coins de la planète que les vieux briscards savent toujours jouer au tennis. Je me réjouis de jouer à nouveau en Belgique, un pays qui a pu fêter de grandes victoires en tennis ces dernières années et est connu pour ses fans fantastiques », ajoute l’ancien numéro un mondial, vainqueur de sept titres du Grand Chelem.

En plus du tournoi masculin, un double mixte aura lieu entre les matchs messieurs les jeudi et vendredi ainsi qu’à l’issue de la finale messieurs le samedi. Ce sera l’occasion de revoir sur le court Kim Clihjsters, Dominique Monami et Sabien Appelmans.

Source: Belga