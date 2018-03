Iran: un ancien vice-président incarcéré pour corruption

L’ancien vice-président iranien, Hamid Baghaï, condamné en décembre à 15 de prison pour des faits de corruption, a été incarcéré mardi, ont annoncé des médias iraniens. Agé de 48 ans, M. Baghaï a été vice-président de l’ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad avant de devenir son directeur de cabinet pendant le deuxième mandat de ce dirigeant populiste, en fonction de 2005 à 2013. Les deux hommes sont très proches.

Poursuivi pour détournement et prise illégale d’intérêts lors de diverses transactions publiques, M. Baghaï a été condamné en décembre à 15 ans de prison.

« Des policiers ont appréhendé et transféré le condamné à la prison », a annoncé le parquet général et révolutionnaire de Téhéran cité mardi par l’agence Fars.

M. Baghaï avait été emprisonné sept mois en 2015 pour des raisons qui n’ont jamais été rendues publiques. Alors qu’il était encore en fonction, il avait fait l’objet d’une enquête pour des irrégularités.

Candidats pour concourir à la présidentielle de mai 2017, MM. Ahmadinejad et Baghaï ont tous deux été interdits de se présenter par le Conseil des gardiens de la Constitution, chargé de valider les candidatures aux élections.

source: Belga