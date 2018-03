Eléonor Sana, 6e du Super Combiné de ski alpin, a connu des problèmes techniques

Eléonor Sana, guidée par sa soeur Chloé, a terminé 6e du Super Combiné de ski alpin des 12es Jeux Paralympiques d’hiver, mardi à Pyeongchang en Corée du Sud. L’athlète de Court-Saint-Etienne, dans le Brabant wallon, évolue dans la catégorie B2 (mal voyante). Elle s’est classée 4e de la première manche composée d’un Super-G. Sana a ensuite réussi le 7e temps du slalom qui composait le programme de la seconde manche. Avec un temps cumulé de 2:38.08, elle a terminé à 8.20 secondes de la Slovaque Henrieta Fakarsova, médaille d’or (2:27.72). Eléonor Sana a terminé à 5.10 secondes de la 3e marche du podium occupée par l’Australienne Melissa Perrine (2:30.82). La Britannique Menna Fitzpatrick a décroché l’argent en 2:29.00.

Moins à l’aise dans les épreuves techniques que dans celles de vitesse, Eléonor a été victime de problèmes de son dans les micros et casques lors du slalom. « Ce n’est pas une mauvaise place. Nous sommes déjà contentes de ne pas être sorties de courses comme certaines des autres filles. On a donné le meilleur de nous-mêmes, et les concurrentes devant sont tout simplement plus fortes », a reconnu Eléonor Sana sans chercher d’excuses.

Sur ses difficultés en slalom, Eléonor Sana a expliqué: « Sans vision 3D, j’ai beaucoup de mal à évaluer les distances et à venir me mettre au plus près de chaque porte. Nous avons du mal sur des trajectoires aussi courtes. Nous préférons de loin les longues courbes, comme c’est le cas en descente et en Super-G. »

Un problème de son de micro a également perturbé les deux athlètes mardi après-midi. « Nous avions bien réglé les micros au départ mais en course il y a eu un problème et j’ai dû crier très fort pour qu’elle m’entende », a confié Chloé Sana.

La porte-drapeau de la délégation belge lors de la cérémonie d’ouverture avait pris la médaille de bronze dans la descente samedi, et s’était classée 4e du Super G, dimanche. Elle doit encore disputer le slalom géant mercredi et le slalom jeudi.

Source: Belga