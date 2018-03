Droits de douane sur l’acier et l’aluminium – Les républicains du Congrès écartent l’idée d’annuler les tarifs douaniers de Trump

Le chef républicain du Sénat américain a écarté mardi l’idée d’une loi pour annuler les tarifs douaniers annoncés par le président Donald Trump sur l’acier et l’aluminium, une décision pourtant contestée par la quasi-totalité de son parti. « L’idée que le président signe une loi annulant l’une de ses propres décisions me semble, au mieux, douteuse et je préférerais utiliser notre temps au Sénat pour des choses qui ont une chance d’être promulguées », a déclaré le chef de la majorité, Mitch McConnell, lors d’une conférence de presse.

« Il est hautement improbable que nous agissions au niveau législatif », a-t-il ajouté.

Nombre de républicains, traditionnellement attachés au libre-échange, ont appelé la semaine dernière au vote d’une loi par le Congrès qui annulerait les droits de douanes annoncés par le chef de l’exécutif.

Mais une telle loi serait assurée de se heurter au veto du président, un veto qui ne pourrait être surmonté que par des votes à une majorité de deux tiers de chaque chambre du Congrès, une barre requérant la collaboration de la majorité républicaine et de l’opposition démocrate.

