Des joueurs d’Eupen parient sur des matchs de Pro League

Après des accusations de match arrangé contre Mouscron, d’autres soupçons visent à présent les vestiaires d’Eupen. Des joueurs parieraient en effet sur des matchs de Pro League, ce qui est interdit, rapportent mardi De Standaard et Het Nieuwsblad. Le parquet a ouvert une enquête. Plusieurs sources internes au club germanophone ont confirmé aux quotidiens que ces problèmes de joueurs qui parient, parfois sur leurs propres matchs, existaient depuis déjà un certain temps. Ceux-ci n’agiraient de plus pas très subtilement, puisque des joueurs auraient été vus en tenue d’entraînement d’Eupen dans des agences de paris.

Les autorités locales compétentes ont eu vent de l’affaire. Le parquet d’Eupen a confirmé avoir reçu la semaine dernière « certaines informations » et a indiqué qu’une enquête préliminaire a été ouverte.

Source: Belga