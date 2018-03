ATP Indian Wells – Cilic, tête de série N.2, prend la porte en seizièmes de finale

Le Croate Marin Cilic, 3e mondial et 2e tête de série, a été battu dès les seizièmes de finale du Masters 1000 de tennis d’Indian Wells (dur/8.909.960 dollars), mardi en Californie. Cilic, 29 ans, s’est incliné en deux manches devant l’Allemand Philip Kohlschreiber, 37e mondial, sur un double 6-4 après 1 heure et 24 minutes de jeu. D’habitude performant sur sa mise en jeu, le Croate de 1m98 a cédé son service à deux reprises et n’est pas parvenu à concrétiser une seule de ses quatre balles de break. Kohlschreiber affrontera en huitièmes le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 93), qui a profité de l’abandon de son compatriote Gaël Monfils (ATP 42) pour se qualifier alors que le score affichait 6-2, 3-1 en sa faveur.

Cette défaite de Cilic fait du Suisse Roger Federer (ATP 1) le grandissime favori à la couronne dans le désert américain. Après Grigor Dimitrov (ATP 4), Novak Djokovic (13), Alexander Zverev (5), Lucas Pouille (12), John Isner (18), Thomas Berdych (15) et Dominic Thiem (6), c’est dont Cilic qui a pris la porte.

Federer, qui compte 97 titres dont 20 en Grand Chelem, a déjà remporté Indian Wells à 5 reprises (2004, 2005, 2006, 2012 et 2017). Invaincu cette saison, le Bâlois défiera le Français Jérémy Chardy (ATP 100) en huitièmes.

Source: Belga