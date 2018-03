6 morts et 30 blessés dans un attentat de l’EI à Aden

Six personnes, dont un enfant, ont été tuées mardi dans un attentat suicide revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) à Aden, dans le sud du Yémen, a indiqué un responsable des services de sécurité yéménites. L’attentat, dans le nord d’Aden, a visé un centre d’approvisionnement en produits alimentaires d’une force de sécurité appelée « Cordon de sécurité » et soutenue par les Emirats arabes unis, a précisé ce responsable. Six personnes, dont un enfant, ont été tuées et 30 blessées, dont des passants, a-t-il ajouté, révisant à la hausse un premier bilan de cinq morts et 18 blessés. Un vidéaste de l’AFP, qui s’est rendu sur place, a dénombré au moins cinq morts.

Le bâtiment et de nombreux véhicules ont subi d’importants dégâts. L’EI a revendiqué l’attentat en indiquant dans un communiqué qu’il avait été commis par un kamikaze du nom de Hamza al-Muhajir. Peu auparavant, son agence de propagande Amaq avait indiqué que l’attaque avait visé un centre de la force du « Cordon de sécurité, vassal des Emirats arabes unis » dans la zone d’Al-Darine à Al-Mansourah, grand quartier du nord d’Aden.

Le 24 février, cinq personnes, dont un enfant, avaient été tuées et 31 blessées dans un double attentat suicide perpétré contre l’unité de lutte antiterroriste dans cette même ville d’Aden. L’attaque avait aussi été revendiquée par l’EI. L’unité visée faisait partie des forces fidèles au président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi.

Ces dernières années, Aden, grande ville du sud, a été le théâtre d’une série d’attentats ayant tué des centaines de personnes, certains ayant été revendiqués par l’EI, d’autres par Al-Qaïda. Les djihadistes ont principalement visé les forces gouvernementales qui se sont repliées dans le sud depuis qu’elles ont été chassées de la capitale Sanaa en septembre 2014 par les Houthis, soutenus par l’Iran.

source: Belga