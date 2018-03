VIDEO. Une fillette captive un troupeau de vaches en jouant de l’accordéon

Tweet on Twitter

Visiblement, les vaches adorent la musique. Une petite fille a pu en faire l’expérience en jouant un morceau d’accordéon au bord d’une prairie.

Les vaches ont-elles l’oreille musicale ? Il y a quelques années, on se souvient de ce fermier américain qui rassemblait ses vaches en leur jouant un morceau de Lorde au trombone. Récemment, une fillette a fait la même expérience. Elle s’est installée au bord d’une prairie et elle a commencé à jouer un air d’accordéon. Rapidement, les vaches sont arrivées en courant et se sont rassemblées pour écouter ce concert improvisé.

Un étude sur le sujet

Le goût des vaches pour la musique n’est pas un mythe. En 2001, une très sérieuse étude de l’université britannique de Leicester avait montré que lorsque certains morceaux étaient diffusés dans l’étable, la production de lait pouvait augmenter de jusqu’à 3 %. Les scientifiques avaient même prouvé que les vaches avaient un goût particulier pour les morceaux lents, comme « Everybody Hurts » de REM ou « Bridge over Troubled Water » de Simon & Garfunkel.

Avant cette fillette, de nombreux musiciens ont déjà pu découvrir le pouvoir de la musique sur les vaches. La vidéo la plus célèbre est celle d’un groupe américain de jazz jouant devant un troupeau en France. La séquence cumule près de 15 millions de vues.