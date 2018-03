Un enseignement de qualité pour tous, clé d’un développement durable

Une éducation de qualité est essentielle pour améliorer la qualité de vie des populations. Des efforts sont à mener dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement.

Il y a longtemps que la nécessité d’offrir à tous une éducation de qualité fait l’unanimité. C’est d’ailleurs le second objectif des objectifs du millénaire, adoptés en 2000, auxquels ont succédé les objectifs de développement durable. Le taux de scolarisation en primaire dans les régions en développement est ainsi passé de 83% en 2000 à 91 en 2015. Sans surprise, les enfants des ménages les plus pauvres sont plus susceptibles de ne pas être scolarisés que ceux issus de familles plus aisées.

L’objectif de mettre l’éducation de base à la portée de tous n’ayant pas été atteint, il figure toujours dans les objectifs de développement durable. Ceux-ci concernent également les pays les plus riches. Il s’agit là de mettre un terme aux importantes disparités qui existent au sein de classes d’âge. Les ODD stipulent ainsi qu’il faudra, d’ici 2030, «faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, à un coût abordable». Cela doit «augmenter le nombre de jeune et d’adultes disposant des compétences nécessaires à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat».

Focus sur les discriminations

La communauté internationale a également décidé d’insister sur la nécessité d’éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation. L’effort éducatif doit également porter sur l’effort des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable. Pour les rédacteurs des objectifs, l’intégration de tous doit contribuer à la «promotion d’une culture de paix et de non-violence».

Pour y parvenir, l’Onu rappelle les besoins de base de tout système éducatif. Il faudra «construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes, ou adapter les établissements existants à cette fin». Elle appelle également les pays les plus riches à augmenter, dès maintenant, le nombre de bourses d’études offertes aux étudiants des pays développements, en particuliers les «pays les moins avancées».