A 16 ans, un adolescent se mobilise pour donner du travail aux sans-abri

Un adolescent américain de 16 ans a lancé une initiative consistant à donner du travail aux sans-abri et leur permettre de gagner de l’argent mais aussi la reconnaissance des habitants.

Kevin Barber n’est pas un adolescent comme les autres. Âgé de 16 ans, il consacre la plupart de son temps libre à une bonne cause qu’il a lui-même en place. Il y a quelques mois, il a été inspiré par la vidéo d’une conférence TEDx dans laquelle le maire de la ville d’Albuquerque présentait son initiative pour aider les sans-abri en leur donnant du travail et un endroit pour dormir.

Du travail rémunéré pour les sans-abri

Inspiré par ce projet, l’adolescent a décidé de l’appliquer à San Diego, la ville californienne dont il est originaire. Du haut de ses 16 ans et avec l’aide de sa mère, Kevin Barber a contacté le gouvernement local et le conseil de la ville pour leur présenter son projet, un programme baptisé Wheels for Change. L’idée est de constituer des équipes de sans-abri pour effectuer des travaux de nettoyage dans différents endroits de la ville, de les emmener sur le lieu de travail et de les payer pour cela.

Un projet pilote de 6 mois

Chaque matin, une camionnette Wheels for Change passe prendre les travailleurs volontaires dans les différents abris de San Diego et elle les emmène sur leur lieu de travail. Les participants sont payés 11,5 $ par heure (soit environ 9,5 €). À la fin de la journée, les ils sont reconduits dans le centre-ville et reçoivent leur paie de la journée. Depuis le début, Carolyn Barber, la mère de Kevin, soutient son fils dans ce projet. Elle lui a d’ailleurs donné les fonds nécessaires pour mener l’initiative à bien pendant six mois. Après cette phase de test, la ville de San Diego envisage de financer elle-même le projet.

« Aider le plus de gens possible »

L’initiative mise en place par Kevin avec l’aide de sa maman rencontre un succès inespéré et a déjà changé la vie de nombreux sans-abri. L’association Alpha Project for the Homeless de San Diego a adhéré au concept de Wheels for Change et plus de 150 SDF se trouvent déjà sur une liste d’attente pour y participer. Kevin Barber ne compte pas s’arrêter là. « Notre objectif est d’avoir un autre van, de couvrir plus de jours de la semaine et d’aider le plus de gens possible », a raconté l’adolescent à CNN.

Ph. Wheels of Change / GoFundMe