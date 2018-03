Disparition d’une dent fossilisée d’un requin préhistorique géant

Une dent fossilisée de mégalodon, l’ancêtre géant du requin blanc, a disparu du lieu théoriquement secret où elle avait été découverte dans le nord-ouest de l’Australie, a annoncé un responsable australien.

La dent de 10 cm, en très bon état, aurait entre 2 et 2,5 millions d’années. Elle aurait appartenu à un mégalodon, animal qui serait un des plus grands et des plus puissants poissons à avoir vécu.

Le fossile avait été découvert sur une roche de la Côte de Ningaloo, classée au Patrimoine mondial, qui compte plusieurs autres dents de ce genre que les touristes peuvent aller observer. Mais cette dent était en si bon état que les autorités avaient décidé de tenir secret le lieu de sa découverte.

Volée

« C’était probablement un des plus beaux spécimens que nous connaissions », a déclaré Arvid Hogstrom, de l’organisme gérant les parcs naturels de l’Etat d’Australie-Occidentale. Il a précisé que son équipe s’était efforcée de dissimuler le fossile sous des roches en attendant une solution de préservation plus pérenne. « Mais malheureusement, quelqu’un nous a devancés », a-t-il dit en précisant que « peu de gens » connaissait son emplacement.

« Ce n’est pas quelque chose sur lequel on tombe par hasard et il fallait un peu d’effort pour la sortir de la roche », a-t-il dit, en avançant que l’auteur du vol pourrait être un collectionneur amateur.

« C’est dans une zone tellement éloignée que nous n’allons pas inspecter le site tous les jours et nous ne savons pas exactement quand elle a été volée », a-t-il ajouté, précisant que le vol avait été connu vendredi. Le mégalodon, qui pouvait vraisemblablement dépasser les 15 mètres, aurait disparu il y a 1,6 million d’années.